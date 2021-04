Nathalie Fontanet a pris la responsabilité du Département du développement économique le 28 octobre 2020, lorsque le Conseil d’État a décidé de dessaisir Pierre Maudet de ce département. En fin de semaine prochaine, c’est la nouvelle élue, la Verte Fabienne Fischer, qui prendra le relais. La conseillère d’État PLR dresse le bilan «de ces mois d’intense activité» où il a fallu compléter le dispositif d’aide aux entreprises. Interview.

Dans quel état d’esprit allez-vous faire vos adieux au Développement économique?

Je ressens en réalité des émotions différentes. Il y a bien sûr un gros pincement au cœur, parce que cela a représenté un investissement intense durant six mois avec une équipe qui a dû entièrement transformer son métier et devenir avant tout pourvoyeuse d’aides financières. De plus, j’ai rarement ressenti une telle attente, la demande des entreprises était immense. Dans mon monde idéal, j’aurais en fait gardé le Département du développement économique au sein du Département des finances. Mais je comprends bien sûr la nécessité de réunir l’Emploi et le Développement économique dans un même département.