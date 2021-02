En quittant Berne pour le Valais, ne prenez-vous pas le risque de tomber dans l’oubli?

Ça m’est complètement égal. Je ne prends pas cet engagement pour la gloriole mais pour améliorer le quotidien des gens. Le plus beau moment de ma vie politique, ce n’était pas mes élections mais le 9 février de l’an passé avec la victoire de la lutte contre l’homophobie. Je m’étais battu durant sept ans et on a gagné devant le peuple. Je me dis que, dans un gouvernement cantonal, on a la possibilité de faire bouger les choses, et ce canton en a besoin.