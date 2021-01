Roura sur le chemin du retour – «Je peux quand même être fier de moi» Alan Roura a doublé le cap Horn et file désormais vers les Sables. Un autre Vendée Globe se poursuit pour le jeune marin suisse qui veut finir à tout prix. Grégoire Surdez

Champagne! Au cap Horn, Alan Roura fait sauter le bouchon comme le veut la tradition. La Fabrique Sailing Team

On peut voir l’océan à moitié vide. Ou à moitié plein. C’est selon. Alan Roura, lui, a choisi la version positive – c’est dans sa nature – lorsqu’il analyse son parcours dans ce Vendée Globe vraiment pas comme les autres. Lundi, au 65e jour de course, il a doublé le cap Horn pour la deuxième fois de sa carrière. «Double cap-hornier à mon âge, ce n’est pas si mal, ouais, dit-il d’une voix enjouée. Il y en a qui ont attendu beaucoup plus longtemps et d’autres qui attendent encore de passer ce rocher mythique. Alors oui, je peux quand même être fier de moi même si je ne suis pas où j’espérais être sur un plan purement sportif. Il y a quatre ans, c’était une immense émotion. Cette fois, c’était davantage comme une délivrance. Une fois passé le Horn, on a vraiment l’impression de se rapprocher de la maison.»