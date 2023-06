Santé à Genève – «Je peux donner une heure de mon temps pour sauver des vies» En été, le nombre de dons du sang chute de 27%. Alors que les besoins ont augmenté de 7% et que certains groupes sanguins manquent déjà, l’Hôpital tire la sonnette d’alarme. Aurélie Toninato

Le canton de Genève n’est pas autosuffisant et doit s’approvisionner dans d’autres cantons. PIERRE ABENSUR

«J’estime que je peux donner une heure de mon temps tous les quatre mois pour sauver des vies.» François, 58 ans, donne son sang depuis trente-cinq ans. Ce mardi, il effectue son 95e don! Des volontaires comme lui, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) aimeraient en avoir davantage. Malgré des campagnes récurrentes, le nombre de donneurs stagne. Or, les besoins en sang, eux, sont en constante augmentation: +7% de transfusions sanguines cette année.

Les donneurs, seule source de sang

Alors qu’en été les dons reculent de près d’un tiers, la responsable du Centre de transfusion sanguine genevois rattaché aux HUG tire la sonnette d’alarme. «On l’oublie parfois, mais le sang est irremplaçable et on ne peut pas en fabriquer, le seul moyen d’en obtenir pour sauver des vies, c’est d’avoir des donneurs», rappelle Sophie Waldvogel.

Si l’appel aux dons est devenu un grand classique avant les vacances, concède-t-elle, cette année la situation est un peu plus alarmante que les fois précédentes. «Les besoins sont en augmentation, surtout dans les Services de chirurgie et d’oncohématologie. De plus, il nous manque déjà du rhésus négatif (A- et B-) alors que la période de vacances n’a pas encore commencé.»

Durant cette période, les donneurs sont en effet moins nombreux et, selon leur destination, les voyageurs ne sont temporairement pas éligibles. «Le niveau des réserves devient alors souvent problématique. Pour compenser la baisse des différentes vacances annuelles, tout en absorbant l’augmentation des besoins de 7%, il nous faudrait près de 1000 nouveaux donneurs.» De quoi, également, permettre d’augmenter la diversité des groupes sanguins.

En Suisse, entre 5 et 7% de la population donne son sang. Le ratio n’est pas connu pour Genève, mais le canton n’est pas autosuffisant et doit s’approvisionner dans d’autres cantons, essentiellement du côté de Neuchâtel, Fribourg et du Jura. «Ce n’est pas forcément que les Genevois donnent moins que d’autres, mais nos hôpitaux (HUG et cliniques) ont des besoins importants», souligne Sophie Waldvogel.

Critères stricts et appréhensions

Les critères, très sélectifs pour des raisons de sécurité, écartent une partie des volontaires. Mais ce n’est pas la seule origine du faible taux de donneurs. «Il faut se rendre à l’hôpital, trouver une disponibilité dans des emplois du temps chargés, dépasser ses appréhensions… énumère la responsable. Nous avons pleinement conscience de ces écueils et nous nous efforçons de simplifier le plus possible l’accès à la collecte et de réduire le temps d’attente. Nous organisons également des actions dans les communes et les entreprises – elles représentent d’ailleurs un tiers de notre approvisionnement.»

François comprend que certains puissent avoir des craintes. «Mais on est vraiment bien pris en charge, on reçoit une collation, le parking est gratuit, tout est fait pour nous faciliter la tâche. Surtout, c’est pour une bonne cause! Je suis en bonne santé, ça me paraît juste normal de le faire.»

Benjamin, 27 ans, ne se pose pas de questions non plus. Lui a fait ses premiers pas de donneur en famille, avec ses parents. «Cela faisait partie des portes qui s’ouvraient à 18 ans: voter et donner son sang!» Il a toujours donné régulièrement son sang – et ses plaquettes – mais ces derniers temps son engagement est suspendu car il ne répond plus à l’exigence «pas de changement de partenaire sexuel au cours des quatre derniers mois». «Mais j’y retournerai dès que j’aurai plus de stabilité!»

Et d’ajouter: «Je pense qu’il faut démystifier le don, en parler à ses enfants, aux adolescents. Et y aller avec des proches, en groupe, c’est plus facile. Ce qui peut motiver, c’est de se rappeler que c’est un acte essentiel. Il faut plusieurs individus pour pouvoir sauver une vie.»

Qui, quoi, comment?

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 75 ans (65 ans pour un premier don), être en bonne santé, peser plus de 50 kg et ne pas présenter de contre-indications (accouchement durant les douze derniers mois, carences en fer, prise de certains médicaments, certaines pathologies, entre autres). La liste précise des critères d’éligibilité est sur le site des HUG . Un homme peut donner quatre fois par an, une femme trois fois.

Depuis 2017, les hommes homosexuels peuvent en théorie donner leur sang. Mais en pratique, ils sont en réalité peu nombreux à pouvoir le faire, car ils doivent avoir été sexuellement abstinents pendant douze mois avant le don. «Il y a encore de rares cas de VIH. Mais une proposition élaborée par des experts a été transmise à Swissmedic pour diminuer ce délai à quatre mois avec au maximum un partenaire», souligne Sophie Waldvogel.

Le prélèvement dure environ dix minutes – mais il faut compter environ une heure entre le déplacement, le questionnaire à remplir, le prélèvement et le temps d’observation – et on retire 450 millilitres de sang, ce qui représente 8 à 10% du volume total du corps humain. Il faut quelques jours pour renflouer les globules rouges.

