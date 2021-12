Récit d’une année présidentielle – «Je pense que je vais me représenter au Conseil fédéral»

Le 31 décembre, Guy Parmelin passera la casquette de président de la Confédération à son collègue Ignazio Cassis. Retour sur une année que le Vaudois UDC qualifie lui-même de «dense, riche et animée».

Il y a un an, quelques jours avant de recevoir les premiers vaccins, vous étiez élu président de la Confédération. Nous voici à la troisième dose. Une année pour du beurre en matière de Covid?

C’est une fausse impression. Le vaccin a amené un élément vraiment important dans la lutte contre la pandémie. Il suffit de regarder les statistiques et qui, entre les vaccinés et les non-vaccinés, occupe en grande partie les soins intensifs. Le problème, c’est que le nombre de personnes guéries ou vaccinées est encore insuffisant. On verra l’année prochaine où nous en serons. Peut-être qu’il y aura aussi des améliorations dans les médicaments. Je crois quand même que la situation est moins noire qu’à l’époque. Mais c’est vrai que cela pèse sur le moral quand on est vacciné déjà deux fois et qu’on tombe malade parce qu’il y a une baisse d’immunité. Je comprends qu’il y ait une certaine lassitude.