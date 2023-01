Sauvetage en Méditerranée – «Je pensais qu’on mourrait tous au beau milieu de l’océan» L’«Ocean Viking», navire de SOS Méditerranée, effectue un travail ininterrompu pour sauver ceux qui risquent leur vie au cours d’une périlleuse traversée. Alessia Candito «La Repubblica»

Des migrantes et des migrants débarquent du navire «Ocean Viking» dans le port de Ravenne, en Italie, le 31 décembre 2022. KEYSTONE

Depuis l’«Ocean Viking», tout ce qu’on voit, c’est l’obscurité. Une chape sombre, un glaçage qui s’étend sur la mer, se colle à l’horizon et efface tout point de repère. Puis vient l’odeur. De peur, d’essence, d’humanité pressée, de désespoir. Vous vous heurtez à elle comme à un mur, mais elle se transforme rapidement en colle, s’accroche à votre peau et à votre gorge, revient après des heures et ne disparaît pas, même après une, dix, cent douches. Elle revient encore et encore.