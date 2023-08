Si vous possédez un hôtel de vingt chambres, vous ne portez pas vingt clés dans votre poche ni vingt cartes, vous avez un passe-partout. Si vous allez à Reykjavik, l’année suivante à Pékin, l’année suivante à Tel Aviv, l’année suivante à Buenos Aires, vous ne pouvez pas apprendre une langue par année. L’espéranto est la solution. C’est le passe-partout. L’espéranto est parlé dans plus de 130 pays. De l’Argentine au Canada, de la Finlande à l’Australie, on trouve des espérantophones sur tous les continents.

Si vous êtes chercheur en chimie, vous devez publier en anglais. Donc vous travaillez sur la chimie le jour et vous étudiez l’anglais la nuit. Mais si un chercheur canadien ou australien travaille dans le même domaine, il peut se consacrer à ses recherches sur vingt-quatre heures et atteindra avant vous les brevets et les Prix Nobel. On le comprend, la situation linguistique actuelle est injuste. Si on élève une langue nationale quelle qu’elle soit au rang de langue internationale, on avantage les locuteurs natifs. L’usage généralisé de l’espéranto comme langue-pont pourrait pallier cette situation inégale. On nomme l’espéranto la langue équitable. Essayez d’argumenter en anglais face à un anglophone; quand vous cherchez vos mots, il cherche déjà ses arguments. Il a toujours un coup d’avance.

Le 26 juillet est la date anniversaire de la langue internationale espéranto, lancée à cette date en 1887. Depuis, grâce entre autres à Hector Hodler, le fils de Ferdinand Hodler le fameux peintre, l’espéranto a une structure et est reconnu par l’ONU et l’Unesco. Chaque année, l’Association universelle d’espéranto (UEA) organise un congrès mondial; en 2023, cet événement s’est tenu à Turin du 29 juillet au 5 août. A suivi le congrès des enseignants et des jeunes, réunis à Lignano Sabbiadoro près de Venise. 1300 participants au premier événement, provenant de 67 pays, et 400 participants au second, et on se comprend sans interprètes. On a vu des Russes et des Ukrainiens se faire des accolades amicales. Conférences sur divers sujets comme l’astrophysique ou les mathématiques, l’Histoire ou la géographie, le niveau des interventions montre que la langue ne connaît aucune limite dans ses capacités de formulation. La version en espéranto de Wikipédia compte plus de 333’333 articles.

Le site www.eventaservo.org indique la plupart des réunions physiques ou hybrides dans le monde entier. Ainsi, des personnes peuvent suivre des réunions et des débats dans leur chambre, ou bien trouver des espérantophones dans la région où ils se trouvent. On le voit, l’espéranto est une fenêtre sur le monde, et rend de nombreux services, par exemple à des personnes invalides incapables de se déplacer.

La littérature en espéranto est nombreuse et variée, faite d’œuvres traduites et d’œuvres originales de tous genres. Chants, théâtre, prose, poésie, les espérantophones touchent à tout selon leur talent. Les canaux de traduction traditionnels vont souvent de l’anglais vers les autres langues. En espéranto, on trouve les chefs-d’œuvre de la littérature finlandaise ou albanaise par exemple, beaucoup de livres d’enfants, tout comme des ouvrages spécialisés traitant de sujets pointus.

Mireille Grosjean Présidente de la Société suisse d'espéranto.

