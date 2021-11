Accident au travail – «Je n’oublierai jamais le bruit de bois de mes vertèbres brisées» Un carreleur est devenu paraplégique après avoir chuté du chantier de rénovation d’un palace lausannois en 2015. Cinq responsables des travaux sont sur le banc des accusés. Benjamin Pillard

Mario Fernande s a perdu l’usage de ses jambes à quatre ans de sa retraite. Yvain Genevay/Tamedia

«Près de cinq ans d’enquête et un report de six mois pour ce procès, c’est trop long. Ce n’est que quand ces gens seront jugés que je pourrai vraiment faire le deuil de mon ancienne vie.» Retraité depuis l’automne 2019, l’ex-carreleur Mario Fernandes a dû adapter sa soif de voyage à sa paraplégie apparue il y a six ans, jour pour jour. Et oublier les matches de foot amateurs qu’il aimait tant disputer avec des contemporains.

En cause: une terrible chute de 4,50 m, survenue dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un hôtel lausannois devenu palace. Un chantier à 100 millions de francs, insuffisamment sécurisé, selon la Division affaires spéciales du Ministère public vaudois. Le procureur Stephan Johner a mis en accusation cinq responsables desdits travaux, dont l’ingénieur-conseil qui assurait la direction du projet. Ce dernier a déjà fait l’objet d’une condamnation dans le canton de Berne pour lésions corporelles graves par négligence, suite à un accident de chantier. Les accusés comparaîtront dans un peu plus d’une semaine devant le Tribunal correctionnel de Lausanne.