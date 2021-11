Présidentielle au Chili – «Je n’imagine pas la victoire de Kast, l’homme de Pinochet» Le cinéaste chilien Rodrigo Litorriaga est à Genève pour présenter un film. Il est convaincu que la gauche emportera le scrutin, à condition de rassembler. Andrés Allemand Smaller

Le candidat de l’extrême droite, Jose Antonio Kast, chef du Parti républicain, est arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel ce dimanche au Chili. GETTY IMAGES

L’extrême droite chilienne jubile. José Antonio Kast, ex-député et avocat de 55 ans, est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche, avec 27,95% des voix selon les résultats quasi définitifs. Cet admirateur du président brésilien Jair Bolsonaro, de l’inénarrable Donald Trump, mais aussi de l’ancien dictateur Augusto Pinochet, a donc devancé Gabriel Boric, ancien leader des mouvements d’étudiants et député de 35 ans, qui recueille 25,71% des suffrages. Ainsi, le duel du 19 décembre verra s’affronter un ultraconservateur et un représentant de la gauche radicale.