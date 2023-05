Victime d’une secte – «Je ne veux plus avoir honte de ce qu’on m’a fait subir» Philip Seibel a été victime d’abus sexuels dans une secte lorsqu’il était enfant. Ses bourreaux ne peuvent plus être poursuivis en justice. Alessandra Paone

Ce qu’a vécu Philip Seibel est tellement horrible qu’il est difficile de le croire. Raphael Moser

Philip Seibel est assis dans la salle de réunion de Relinfo, un centre d’information sur les églises, les sectes et les religions, à Rüti, dans le canton de Zurich. Cet homme de 42 ans a installé une caméra vidéo. Il fixe l’objectif et dit: «Je ne veux plus avoir honte de ce qu’on m’a fait subir. Je suis victime d’une secte, une victime d’abus.»