Courses populaires romandes – «Je ne veux pas que notre manifestation devienne un cluster» Les organisateurs de courses à pied restent prudents après les annonces du Conseil fédéral, mercredi après-midi. Pierre-Alain Schlosser

Difficile d’imaginer un tel attroupement en 2020, comme c’était par exemple le cas à la Course de l’Escalade. Georges Cabrera

L’incertitude demeure après la conférence de presse du Conseil fédéral. Les organisateurs de courses à pied restent terriblement prudents. «Nous restons avec les mêmes questions, constate Jerry Maspoli, président de la Course de l’Escalade. Nous avons rendez-vous avec le Conseil d’État genevois la semaine prochaine pour discuter. Et ce sera à la suite de cette réunion que nous saurons si nous allons de l’avant ou non et si oui, sous quelle forme. Mais gérer 100’000 personnes, entre coureurs et spectateurs, me semble impossible. Je ne veux pas que notre manifestation devienne un cluster.»

Les courses de fin d’année doivent décider rapidement si elles doivent engager de l’argent. 700’000 à 800’000 francs pour la Course de l’Escalade. Sans savoir si l’épreuve aura lieu ou non. «Je ne regrette pas du tout la décision d’annuler Morat-Fribourg, estime pour sa part Olivier Gloor. Maintenir l’édition 2020 aurait été impossible. Nous arriverons dans une zone du début du «monde d’après» où l’incertitude plane sur toutes les manifestations. Il sera difficile de planifier et d’engager de l’argent, alors que le risque de tout annuler une semaine avant demeure.»

Laurent Savoyen a pour sa part décidé mercredi de jeter l’éponge pour sa Night Run à Morges. «Si je dois maintenir l’épreuve, je devrai engager de l’argent, dit-il. Rien que la cantine me coûte 20’000 francs. Or, rien ne m’assure que le Canton autorisera l’épreuve, le 7 novembre. Les conditions, à mon niveau, sont trop strictes. Je dois notamment tracer les gens de Morges qui se baladent le long du parcours.»

La seule qui semble rassurée est Josette Bruchez-Bernasconi. L’organisatrice du Tour du Pays de Vaud et du Lausanne Marathon va pouvoir maintenir ses courses. «Pour le marathon, nous nous concentrerons sur les 42 kilomètres, car c’est la course la plus facile à gérer au niveau de la distanciation. Nous verrons un peu plus tard si nous ouvrirons d’autres distances. On ne sait pas encore quoi, ni dans quelle proportion. Ce que l’on peut déjà dire, c’est qu’en raison du Covid, le coureur recevra à l’arrivée un sac rempli de ravitaillement (boisson, nourriture et un masque). Il prendra son cornet pour que les lieux soient vite évacués et pour qu’il n’y ait pas de regroupements.»