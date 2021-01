Vaccination contre le Covid – «Je ne veux pas être un cobaye» Quelque 6200 aînés ont pour l’heure été vaccinés à Genève. Certains sont peu enthousiastes. La présidente de l’Avivo Suisse montre l’exemple. Laurence Bezaguet

Avec l’entrée des médecins (puis des pharmaciens) dans la campagne de vaccination, plus besoin de passer exclusivement par un grand centre comme le m3 SANITRADE aux Eaux-Vives. Keystone/Laurent Gillieron

Présidente de l’Avivo Suisse (association de défense et de détente des retraités), Christiane Jaquet-Berger, 83 ans, a montré l’exemple. La représentante des aînés n’a pas hésité un instant à se faire vacciner. Son engagement devrait encourager les moins enthousiastes à lui emboîter le pas.

À l’image de Tina (88 ans), une forte tête très perplexe sur ce vaccin «vraiment particulier». Elle aurait préféré attendre les résultats de la première vague de vaccination avant de tendre son bras: «Je ne veux pas être un cobaye et je crains d’être encore plus malade.» Mais sa neurologue lui a fortement conseillé de se faire vacciner et sa fille Patricia sera ainsi grandement rassurée. Alors «je vais m’exécuter, même si je continue à penser qu’il aurait fallu commencer pas vacciner le personnel soignant qui est au front. Nous, les vieux…»