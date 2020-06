Yannick Buttet s’enflamme sur les réseaux – «Je ne supporte plus la méchanceté gratuite» Attaqué sur sa candidature au conseil de l’Hôpital Riviera-Chablais, l’élu valaisan dévoile la situation financière d’un administré sur Facebook. Il s’explique. Pierre-Alexandre Sallier

Yannick Buttet à Aproz, en 2014, lors de la finale nationale des combats de reines. LMS

Yannick Buttet, président de la commune de Collombey-Muraz (VS), a été impliqué dans une polémique haut en couleur durant le week-end sur les réseaux sociaux. En cause: la confirmation de sa candidature au conseil d’établissement d’un Hôpital Riviera-Chablais en pleine tourmente financière. Sur Facebook, l’administration du groupe Monthey, notre ville! dénonce du copinage à la valaisanne avant de glisser rapidement sur le scandale de harcèlement sexuel qui a valu à l’ex-conseiller national PDC son éviction du parlement fédéral en 2017. Une vive discussion a suivi sur internet – effacée depuis – et l’intéressé a fini par réagir avec violence. «Peux-tu nous dire combien chaque Montheysan paie pour toi chaque jour», a lancé l’élu, en faisant ouvertement référence aux aides sociales touchées par son contempteur.