Nage en eau froide – «Je ne sais plus si j’ai froid ou chaud!» Près de 3200 personnes participent à la Coupe de Noël ce week-end. Caroline Zumbach

Genève, le 18 décembre 2021.

La 82 e édition de la Coupe de Noël s’est déroulée dans la rade de Genève. Les participants, souvent déguisés, se sont jetés dans une eau à 7 degrés. ©Pierre Albouy Genève, le 18 décembre 2021.

La 82e édition de la Coupe de Noël s’est déroulée dans la rade de Genève ce samedi. Les participants souvent déguisés, se sont jetés dans une eau à 7 degrés. ©Pierre Albouy Genève, le 18 décembre 2021.

La 82e édition de la Coupe de Noël s’est déroulée dans la rade de Genève ce samedi. Les participants souvent déguisés, se sont jetés dans une eau à 7 degrés. ©Pierre Albouy 1 / 12

Ils sont des milliers à avoir sauté dans le lac hier ou à s’apprêter à le faire dimanche à l’occasion de la traditionnelle Coupe de Noël. Déguisement sur la peau ou lunettes de natation sur les yeux pour les participants en catégorie compétition, ces givrés ont tous un point commun: un sourire éclatant et une bonne humeur contagieuse. Reportage en immersion au cœur de la plus importante course de nage en eau froide du monde (dixit le comité d’organisation).

Deux éditions en une

Alors que l’événement avait été annulé en 2020 en raison du Covid, il retrouvait samedi son emplacement habituel le long du Jardin anglais. Premier constat, le public venu encourager les nageurs est un peu plus clairsemé que d’habitude. L’explication est simple: la course se tient pour la première fois sur deux jours. Pour être exacts, ce sont même deux coupes de Noël qui se déroulent ce week-end: la 82 et la 83e. «Nous avons voulu rattraper l’édition annulée l’année dernière et permettre à tout le monde de participer, indique le président du comité d’organisation Christophe Jacot. Contrairement aux fois précédentes, nous ne voulions pas devoir refuser du monde ou gérer une liste d’attente.»