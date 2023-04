Philippe Morel (MCG), Delphine Bachmann (Centre), Nathalie Fontanet (PLR), Anne Hiltpold (PLR) et Lionel Dugerdil (UDC) se sont alliés pour récupérer la majorité de droite au Conseil d’État genevois. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Chêne-Bougeries, 13 avril

Dans le cadre du 2e tour des élections pour le Conseil d’État, je regrette infiniment que la droite issue de l’Entente décide de s’élargir pour rafler la mise au Conseil d’État. Avec des alliances qui semblent être réalisées dans la précipitation et un programme comme improvisé en une nuit, elle entend accepter les idées d’une droite conservatrice et xénophobe aux multiples visages, ce que je conteste et condamne.

Je ne peux pas accepter que le PLR, héritier des fondateurs de la Genève moderne, qui incarne des valeurs qui ont bâti la Suisse et la richesse de notre canton dans tous les sens du terme, renonce à sa crédibilité traditionnellement humaniste et sociale et modifie sa conduite générale au 2e tour en établissant une telle alliance.

Tout le travail du PLR et du Conseil d’État des dernières législatures a toujours visé tant à garantir la protection des droits individuels qu’à encourager l’initiative privée dans le cadre d’une économie de marché respectueuse de la paix sociale, des citoyens et de l’intérêt des générations futures, dépassant de loin les réflexes protectionnistes. Ce sont ces valeurs que j’ai portées et qui ont conduit mon action pendant les huit ans que j’ai passés en tant que conseiller municipal, les quatre en tant que conseiller administratif à Chêne-Bougeries et également en tant que membre pendant plusieurs années de l’assemblée des délégués du PLR à Berne et les douze ans au sein des Fondations Immobilières de Droit Public.

J’aurais souhaité que le PLR se détermine sur des problématiques comme l’énergie propre et son développement, la crise climatique et les transports de mobilité douce qui attendent des réponses concrètes et non doctrinaires. Cette lueur d’espoir pour notre monde est aussi entre les mains des candidats plébiscités au premier tour et qui le méritent bien.

Pour ma part, je ne peux plus rester dans mon parti PLR malgré son histoire et les valeurs qu’il a toujours incarnées, mais qui nous demande maintenant une entente avec deux partis aux antipodes d’un centre droit libéral et humaniste. J’ai décidé par conséquent, le cœur lourd, de démissionner de mon parti.

Eric Dunant, ancien conseiller administratif PLR de Chêne-Bougeries

