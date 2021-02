Trente ans après votre retraite, quand vous fermez les yeux, est-ce que vous rêvez encore d’envoyer un ballon dans la lucarne?

Non, plus du tout. Je n’ai plus ces sensations. Parce que j’ai rarement eu l’opportunité de me retourner sur mon passé de footballeur. Le seul moment où ce fut le cas, c’était durant ma période de sélectionneur de l’équipe de France. Dans cette fonction, j’imaginais ce que pouvait réaliser un joueur. Dès que j’ai quitté le terrain, en 1992, je suis entré dans un autre monde. C’était l’organisation, l’administration, etc. Les défis étaient tels que je ne pensais pas au passé. Aujourd’hui, il m’arrive quelquefois d’y songer rapidement quand je revois des images à la télévision.