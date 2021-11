Interview de Marco Chiesa – «Je ne forcerai pas mes enfants à se faire vacciner»

Monsieur Chiesa, l’UDC est l’unique parti d’Europe de l’Ouest qui entrave activement la politique en matière de lutte contre le coronavirus de son propre gouvernement. Pourquoi?

Nous ne pouvons pas simplement décerner des médailles au Conseil fédéral et à l’OFSP. Depuis un an et demi, beaucoup de choses ont mal tourné. Au début, nous n’avions pas suffisamment de masques, puis les doses de vaccin ont été commandées trop tard; même le Maroc a été plus rapide que la Suisse. Par fausse considération pour l’UE, aucun contrôle aux frontières n’a été effectué et le virus a pu circuler librement. Le Tessin a été particulièrement touché. Je reproche tout particulièrement au Conseil fédéral de ne pas s’être occupé immédiatement du groupe à risque de loin le plus important: la population âgée, en particulier celle des hôpitaux et des maisons de retraite. À cela s’ajoutent des mesures arbitraires. Les restaurants et les terrasses sur les pistes de ski, par exemple, ont dû rester fermés au printemps, tandis que les bordels sont restés ouverts.