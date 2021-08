Votre question sexo – «Je ne désire pas avoir d’enfant. Cela pose des problèmes avec mon partenaire» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

«J’ai 36 ans et je ne désire pas avoir d’enfant. Cela pose des problèmes avec mon partenaire, qui me fait sentir une pression. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi.» – Martine, 36 ans

Réponse:

Peut-être que tout va bien et que cette tension relationnelle parle d’un problème différent. La maternité demeure une norme très forte: il semble évident que nous désirions, en particulier les femmes, devenir parents et avoir des enfants. Cependant, cela ne va pas de soi. Bien que nous soyons conditionnés à ce désir de donner la vie, un certain nombre d’entre nous ne vit pas cela si clairement et si simplement. Mais il est difficile d’exprimer et d’affirmer cette position lorsque nous parvenons à cet âge fatidique auquel nous sommes censés nous occuper de ce projet existentiel. Il est donc tout à fait possible que vous n’ayez aucun souci et que vous n’ayez donc pas à chercher la cause de cet état. D’ailleurs, la plupart des personnes qui souhaitent avoir un enfant ne se questionnent pas sur l’origine de ce souhait. Pourtant, il est bel et bien construit au fil de la vie.