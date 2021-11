Michel Barnier à Genève – «Je ne crois pas qu’il y ait de leçon du Brexit pour la Suisse» Ancien négociateur du Brexit et un des favoris de la primaire de la droite pour la présidentielle, Michel Barnier sera mercredi en Suisse pour un débat. Alain Rebetez, Paris

Michel Barnier est candidat à la primaire interne du parti Les Républicains, face à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Gaulliste social, conservateur et européen, il serait le favori des militants LR. Saverne, 21 octobre 2021. AFP

En campagne pour décrocher l’investiture du parti Les Républicains le 4 décembre, Michel Barnier est invité mercredi à Genève par la CCI France Suisse pour un déjeuner-débat sur les leçons du Brexit et la relation entre la Suisse et l’Union européenne. L’ancien négociateur en chef de l’UE, qui se présente comme un «patriote et un européen», défend une ligne ferme sur la sécurité, l’immigration et l’autorité «pour éviter d’autres Brexit».