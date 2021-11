Votre question sexo – «Je ne comprends pas pourquoi mon copain a besoin de se masturber avec du porno»

«Je ne comprends pas pourquoi mon copain a besoin de se masturber plusieurs fois par semaine avec du porno, presque tous les jours lorsque nous ne faisons pas l’amour. Je précise que nous avons des rapports au moins 2 ou 3 fois par semaine (c’est le compromis qu’on a trouvé entre mon rythme idéal et le sien, qui est plus élevé).» – Dania, 22 ans

Réponse:

La fréquence éjaculatoire confortable pour un jeune homme d’une vingtaine d’années peut tout à fait se situer vers une ou même plusieurs fois par jour; c’est personnel, et c’est uniquement un indicateur de l’activité hormonale plus ou moins forte chez cette personne. S’il y a un décalage de désir sexuel entre les partenaires d’un couple monogame, la masturbation est un choix logique pour la personne dont le corps lui demande plus fréquemment une activité sexuelle. L’utilisation du porno correspond, pour beaucoup de personnes, à la voie la plus facile, rapide et efficace pour atteindre une excitation qui augmente jusqu’au plaisir.