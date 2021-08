Rencontre avec Micha Stevanovic – «Je n’avais pas de raison de quitter Servette» L’ailier vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Il y a des clauses, mais Stevanovic est en confiance en grenat. Il dit pourquoi avant le déplacement à Bâle. Daniel Visentini

Micha Stevanovic, joueur essentiel du Servette FC depuis son arrivée, va encore faire les beaux jours grenat pendant longtemps. ERIC LAFARGUE

La meilleure annonce du mercato grenat est tombée en milieu de semaine. En s’attachant les services de Micha Stevanovic jusqu’en 2025, via une prolongation de contrat, Servette a levé un doute qui le tenaillait encore. Son meilleur joueur est là pour le long terme, au total cela lui fera un bail de huit ans s’il va au bout de son contrat. Car il y a une clause qui lui permet de rejoindre un grand championnat si une offre concrète devait être formulée (qu’on imagine conditionnée à une somme minimale de transfert fixée).

On n’en est pas là. C’est même tout le contraire. Micha Stevanovic est plus que jamais Servettien. Le Bosnien est arrivé à Genève il y a quatre ans, convaincu alors par Meho Kodro. En quatre saisons, il a enchanté tout le monde grenat et inquiété toutes les équipes adverses. Il était bien sûr courtisé par plusieurs clubs, il avait, à 31 ans, l’occasion de tenter une nouvelle aventure, ailleurs. Mais il est toujours là.