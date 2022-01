Les Lions accumulent les tuiles – «Je n’avais jamais vécu un moment aussi douloureux»

Imad Fattal, président de l’équipe de basketball genevoise, traverse la période la plus sombre du club. Avec six joueurs valides pour affronter Fribourg samedi.

Ça n’allait déjà pas trop, pour les Lions. Et voilà que mercredi, soir de défaite à Lucerne contre Swiss Central, les Genevois ont perdu leur meilleur compteur, Dragan Zekovic, blessé au genou. Une énième tuile pour le président Imad Fattal, qui admet sans perdre le sourire qu’il ne serait pas mécontent si la roue pouvait tourner un jour. Pour recevoir Fribourg samedi (lire ci-dessous), il reste six joueurs valides.

Les bons vœux, vous les acceptez ou pas?

Oui, ils tombent bien et je vous présente les miens – c’est une tradition très agréable. C’est vrai que cette année n’a pas très bien commencé, mais je ne désespère pas que les choses s’arrangent un petit peu. En douze ans de présidence aux Lions de Genève, je n’avais jamais vécu un moment aussi douloureux, difficile, où la poisse nous colle autant aux basques. En tant que sportif, on sait vivre avec les temps forts et les temps faibles. Mais là, c’est quand même beaucoup. Juste après le départ cet été de l’Aéroport de Genève, notre partenaire principal, tout s’est enchaîné: des blessures, les quarantaines en voulez-vous en voilà, un international suisse qui nous quitte pendant la trêve… On joue aux pompiers en permanence, c’est compliqué.