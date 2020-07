Figures du Covid-19 5/6 – «Je n’aurais jamais pensé que ça arriverait jusque chez nous» Patrick Wieland était le chef de la mission de MSF en Suisse. L’organisation a mis son expertise de gestion d’épidémies à disposition et agi notamment en faveur des personnes précarisées. Aurélie Toninato

Patrick Wieland vient de terminer son mandat de chef de la mission de MSF en Suisse. Il pose sur la terrasse des bureaux de l’organisation. Pierre Albouy

L’implication de Médecins sans frontières (MSF) à Genève durant la crise du Covid-19 peut surprendre. L’organisation est d’ordinaire plus active hors de Suisse. Pourtant, elle a mobilisé ses troupes ici, jouant un rôle plus que nécessaire. Sous l’égide de Patrick Wieland, économiste de formation et chef de la mission de MSF en Suisse, elle a ainsi mis son expérience tirée d’autres épidémies ainsi que ses collaborateurs au service de l’Hôpital cantonal, des communes ou encore d’institutions, pour la mise en place ou la validation de dispositifs de prévention et de contrôle des infections. Dans le but d’informer, de valider les procédures, de rassurer aussi. En ciblant particulièrement les populations précaires, que ce soit dans les foyers d’accueil pour sans domicile fixe, dans les services de la petite enfance, comme dans celui des pompes funèbres. Ce savoir-faire en temps d’épidémie s’est également avéré nécessaire lors des distributions alimentaires aux Vernets, où MSF s’est chargé de l’aspect logistique. Enfin, une équipe mobile se rendait au domicile des personnes positives au Covid-19 dont l’état de santé nécessitait un suivi médical.

Quand avez-vous entendu parler pour la première fois du Covid-19 et qu’en avez-vous pensé? C’était début janvier, j’étais chez moi dans l’Aude, en France. J’écoutais la radio et j’ai découvert ce virus en Chine. Je pensais alors que ce serait quelque chose de similaire au sras (ndlr: syndrome respiratoire aigu sévère qui a notamment sévi en 2003). À ce moment-là, je n’aurais jamais pensé que ça arriverait jusque chez nous.

Quel a été le moment de bascule pour vous? Lors des premiers cas en Italie. À partir de là, tout a été très vite, on croulait sous les statistiques et en même temps il y avait tant d’inconnues. Les cas augmentaient à une vitesse folle, on faisait des téléconférences avec nos collègues en Italie et en Espagne où on apprenait qu’on entassait les morts dans la patinoire de Madrid… on se rendait peu à peu compte de l’ampleur de la crise. Puis, les patients ont commencé à affluer ici. La Suisse fait partie des pays les plus riches au monde et possède un système de santé robuste. Devions-nous intervenir? Au vu de l’ampleur que prenait la crise, nous ne pouvions pas rester les bras croisés et nous avons cherché dans quel domaine notre expertise pouvait être utile. Nous avons commencé par venir en aide aux populations précarisées et agir sur le volet prévention et contrôle de l’infection. Au final, notre action représente peut-être un tout petit pourcentage, mais elle a sûrement permis de contribuer à limiter les contaminations.

Avez-vous eu peur à un moment donné? Pas pendant, non, car on est dans l’action. Mais une fois que la situation s’est stabilisée, ça fait réfléchir…

Qu’aurions-nous dû/pu faire différemment? C’est toujours compliqué de donner des leçons et dans l’ensemble je trouve que la réponse genevoise a été très rapide. Ce qui est certain, c’est que nous n’étions pas du tout préparés à une telle crise. Pourtant, nous aurions dû apprendre des épidémies précédentes déclarées en Asie et anticiper, prendre plus au sérieux aussi les nombreux experts qui alertent depuis longtemps sur le fait que la menace épidémiologique est bien réelle, influencée par divers facteurs dont le dérèglement climatique, le rapprochement de nos animaux domestiques avec le monde sauvage, le fait que les virus passent les barrières des espèces, la mobilité de la population.

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement ou qui a été le plus difficile? Ne plus voir mes proches. J’ai fait une seule entorse, je rencontrais un ami sur un banc à Plainpalais, avec un masque. C’est tout. Ça a été un soulagement de pouvoir repasser des moments en famille dès la fin avril. Mais le confinement n’a pas eu que du mauvais, il a aussi généré des choses merveilleuses: le calme et le silence, la ville complètement vide dans une ambiance irréelle, l’aéroport sans un seul avion, des biches arrêtées au bord de l’autoroute Genève-Lausanne… Le monde animal et végétal avait repris un peu ses droits et c’était beau.

Quelle a été votre première sortie/activité/visite après le déconfinement? Un barbecue entre amis! Mais sans se faire la bise et en gardant les gestes barrières car nous sommes tous à risque pour divers bobos de santé.

Comment voyez-vous la suite? J’ai l’impression que les gens oublient un peu vite. Or, le virus est toujours là. Ça me fait penser, toutes proportions gardées, à l’épidémie de VIH: on met un préservatif une fois, deux fois, et à la troisième on n’en met plus parce qu’on se dit que ce partenaire n’est pas à risque… C’est un peu le même paradoxe qui se joue avec le Covid-19. Je m’interroge aussi sur la manière dont vont réagir les autorités si les cas repartent à la hausse. Les épidémies font partie de l’histoire de l’humanité et nous devons vivre avec. Cela ne va pas être simple dans une société où l’on n’accepte plus la mort et où on attend de la médecine ainsi que de l’État qu’ils fassent tout pour l’éviter.

Bio express Afficher plus 1963: Naissance à Lausanne 1991: Obtient un bachelor en économies à l’UNIGE. 1992: S’engage à MSF. Il part notamment pour la Thaïlande et la

Birmanie. Suivront de nombreux autres pays, Pakistan, Ouganda, Maroc, Sud Soudan, entre autres. 2015: Engagé durant un an en Guinée pour assister la réponse à l’épidémie d’Ebola. 2019: Coordinateur du CCO (coordination des ONG internationales) en République centrafricaine. Début 2020: Sa mission à l’étranger est annulée, il revient à Genève. À la tête de la mission de MSF en Suisse, il coordonne l’action de l’organisation durant la pandémie. Sa mission pour MSF prend fin quelques mois plus tard; il est désormais chargé de superviser la distribution alimentaire de la Ville à Hugo-de-Senger et

Trembley.