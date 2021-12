Famine en Afghanistan – «Je n’ai plus que mes enfants. Vous voulez acheter ma fille?» À Herat, certains Afghans sont prêts à vendre un enfant ou un rein pour survivre, alors que le pays est plongé dans une grave crise économique et humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans. Wilson Fache, Herat

Abdul Wakeel, sa femme Golafroz et leurs enfants ont tout vendu et quitté leur village pour se réfugier à Herat. ADRIEN VAUTIER

Ils sont arrivés de loin, armés de tentes multicolores et d’enfants inconsolables, pour finalement échouer au bord de la route, à même le sol rocailleux. Depuis deux semaines, Abdul Wakeel, 50 ans, sa femme Golafroz et leurs trois enfants dorment sur une bâche grise dans le quartier de Bagh-e-Mellat, aux côtés de centaines d’autres familles. À Ghor, leur province d’origine, ils ont tout vendu – à commencer par la vaisselle et les tapis – pour obtenir un peu d’argent liquide et acheter à manger. Lorsqu’il n’y eut plus rien à vendre, restait l’exode, à la recherche désespérée d’un soutien humanitaire à Herat, la troisième plus grande ville du pays au nord-ouest de l’Afghanistan.