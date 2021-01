La stratégie de vaccination de la Confédération est critiquée pour sa lenteur. Qu’en pensez-vous?

De toute ma vie, je n’ai jamais vu une campagne de vaccination lancée aussi rapidement! Souvenons-nous qu’en octobre nous ne savions pas encore si des vaccins efficaces et sûrs seraient disponibles, et seuls 16% des citoyens disaient vouloir se faire vacciner. Nous sommes aujourd’hui plus de 40% à le souhaiter, et je n’ai aucun doute que cette proportion va continuer à augmenter.