Interview de Martin Kaymer - «Je n’ai jamais rêvé d’être No 1 mondial»

Ancien N o 1 mondial et héros de la plus folle victoire européenne en Ryder Cup, Martin Kaymer retrouve l’Omega Masters de Crans-Montana avec l’envie de faire rimer plaisir et performance.

Martin Kaymer, quand vous pensez à Crans-Montana, quelles images viennent à votre esprit?

Il y a ma deuxième place en 2011 et puis le décor, évidemment. C’est tellement beau que j’ai souvent eu envie d’y revenir pour skier ou passer des vacances. Je pense même arriver plus tôt, cette année, pour me balader plus librement et profiter du lieu. J’aime aussi l’ambiance et le parcours, avec son «trou signature», le No 7, lequel nous propose une vue à couper le souffle. D’un point de vue sportif, c’est un petit par 4 que tu attaques avec l’intention de faire un birdie. Mais il est avant tout splendide.