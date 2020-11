Ivan Pictet se livre – «Je n’ai jamais eu le sentiment d’appartenir à une caste» Ayant quitté la Fondation pour Genève, l’ancien banquier revient sur le passé et évoque ses projets. Sophie Davaris

À 76 ans, Ivan Pictet vient de remettre la présidence de la Fondation pour Genève à son neveu Marc Pictet , après vingt-deux ans d’activité . Pierre Albouy

Ivan Pictet a 76 ans. Issu d’une des plus vieilles familles de Genève, il dit n’avoir jamais eu le sentiment d’appartenir à une caste – peut-être parce qu’il a grandi avec sa mère à Londres puis à Genève, loin de son père. Sa formation et sa carrière lui ont donné la capacité de regarder au-delà des Alpes, tout en ayant le goût de la vie publique locale chevillée au corps. Le banquier jadis arc-bouté sur la défense du secret bancaire comprend que l’époque a changé et estime qu’il a «sans doute manqué de jugeote»... Ayant ouvert sa porte pendant trois ans à une famille de réfugiés kurdes de Syrie - ce qu’il ne dit pas - il s’oppose à l’initiative pour des «multinationales responsables» car Genève aurait trop à y perdre. Entretien avec une personnalité atypique, qui vient de remettre la présidence de la Fondation pour Genève à son neveu Marc Pictet après vingt-deux ans d’activité.