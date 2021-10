Christian Marclay à Plateforme10 – «Je me suis vu comme un DJ avec des images» Le Genevois a reçu une carte blanche pour habiter les espaces vides du Mudac et d’Élysée Photo ouverts les 6 et 7 novembre au public. Il a imaginé «Déballage», une installation qui puise ses sources dans leurs collections. Florence Millioud Henriques

Christian Marclay, qui vit et travaille à Londres depuis 2007, revient souvent exposer en Suisse, comme ici au Kunsthaus d’Aarau en 2015. Keystone, Christian Beutler

Ses premiers mots sont pour le temps qui file! Il lui en reste peu pour finaliser «Déballage», une installation imaginée à la fois pour guider le public dans l’architecture d’Aires Mateus à Plateforme10, donner une idée des patrimoines du Mudac et de l’Élysée – ses futurs locataires – et surtout imprégner ce vide qui n’est pas encore un musée. «Tout passe vite», ajoute-t-il. Et on ne va pas crier halte aux poncifs!