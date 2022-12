Senior dans la tourmente – «Je me suis retrouvée dans un sous-sol moisi et humide» Sous curatelle et déplacée à Vevey, une septuagénaire de Saint-Saphorin affirme qu’on a voulu «l’arracher à sa maison». Elle se dit prête à actionner la justice. Rémy Brousoz

C’est le 9 décembre dernier qu’Huguette Chevalley a pu réintégrer sa demeure de Saint-Saphorin, ici en arrière-plan. 24 HEURES/Chantal Dervey

Huguette Chevalley se dit «démolie». Au printemps dernier, cette habitante de Saint-Saphorin s’est vue relogée par le Service des curatelles à l’étage inférieur d’une villa veveysanne inoccupée. «Je me suis retrouvée seule, à l’écart de tout», déplore cette femme de 78 ans. «Tout était moisi et humide, un vrai cagibi. Et je ne vous parle même pas du froid qu’il y faisait ces dernières semaines!»