Portrait d’un folo qui se soigne – «Je me fatigue parfois» Michaël Youn réalise «Divorce Club», une comédie sur le mode tendre, crétin, beauf, vicelard, etc. «Normal, c’est un film d’auteur qui me ressemble.» Humour. Cécile Lecoultre

Dans son troisième film de réalisateur, «Divorce Club», Michaël Youn joue les acteurs accessoires. «Chef d’orchestre et premier violon, ça mange trop de capital vie. C’est le ventre qui souffre beaucoup, car vous passez votre temps à vous regarder et ce n’est pas trop agréable.» Pas chiche de contradictions, l’humoriste, 47 ans, déballe pourtant ses misères amoureuses dans «une comédie zéro complexe» qui froisse de la tôle et des bonnes manières, exhibe grosses miches et ego délicat. De quoi tirer sur le string de l’humour jusqu’à ce que ça pète. «Tiens, vous connaissez la blague? Pourquoi les Français puent du dos? Parce qu’ils pètent plus haut que leur cul. Je déteste notre arrogance.» De là, tout est possible: un héros cocufié par son patron en plein cocktail, un ami consolateur milliardaire, un club de divorcé(e)s acquis aux consolations les plus beaufs, etc. Interview.

Sale gosse ou gentil garçon: souffrez-vous de légère schizophrénie? Ça se bagarre dans ma tête… je fais des crasses avec jubilation mais avec le recul, je me moque surtout de moi. Et même dans l’humour transgressif, j’ai rarement blessé pour faire un bon mot. Après… flirter avec les limites, c’est le risque des humoristes. Je ne me lève pas le matin en pensant à choquer une communauté mais je ne me limite pas. Si je suis sûr de mon fait, je trace.

Les hommes en bavent plus que les femmes dans «Divorce Club». On ne dit pas «la lâche», c’est masculin. J’ai observé combien les hommes largués peuvent se montrer méprisables et je les traîne dans la boue par expérience de la séparation. Et en voyant aussi mes potes qui, tout à coup, se mettaient tous à divorcer. Sans aller jusqu’à la thérapie, je voulais détailler ce moment à la fois grotesque et pathétique, l’impression du cœur qui s’arrache du corps. Et cette mutation, aussi! Vous vous retrouvez à faire de la filature, à camper douze heures au pied d’un immeuble. Vous adoptez des comportements bizarres, comme une autre nature qui se développe, un épiphénomène qui vous exacerbe.

Cet humour tendre, crétin, criard, ça vous ressemble? Normal que cela me ressemble, c’est un film d’auteur, je prends. En plus, ces derniers temps, je crois avoir compris que mon charme résidait surtout dans mes défauts. Donc j’y vais à fond, je ne lâche rien dans aucune couche.

«Vingt siècles d’évolution, ce n’est pas rien. Il y a des vieux cons, mais pas tous» Michaël Youn, réalisateur

Au point d’avoir avoué: «Je m’autosaoule…» Ça, c’est un problème, j’ai trop de moi! Je suis tellement positivement bouffi de moi, je me fatigue de moi parfois… Pourtant, ça part d’un bon sentiment, hein! Je veux me montrer avenant mais au bout d’un moment, ce mec hyper actif qui veut exister, j’aimerais qu’il me laisse tranquille. Et pas que moi d’ailleurs, d’après mon environnement!

D’où ça vient? Évidemment, j’ai creusé. Mon père est psy… J’ai cette soif d’amour: «Aimez-moi, aimez-moi!» Et une envie démesurée de liberté enfantine, on ne peut rien m’interdire. J’entends la petite voix en moi qui gronde: «Et qu’est-ce que tu fais de ta liberté, Michaël, prends-tu des causes à bras-le-corps?» Pas souvent. Mais ce n’est pas parce que je n’ai rien à défendre que je n’ai pas le droit de crier…

L’âge de la sagesse? Disons que j’ai acquis un peu plus d’harmonie avec moi-même. J’essaie d’ailleurs de faire passer le message aux jeunes générations si méprisantes pour les anciens: l’expérience, c’est vingt siècles d’évolution, ce n’est pas rien! Il y a des vieux cons, mais pas tous. J’étais un enfant terrible, maintenant je me sens chef de bande, manager d’une équipe de 200 personnes à convaincre sur un plateau. J’ai vieilli… je me donne 20, 25 ans.

Vous progressez. Et avec la critique? Dans le temps, j’étais brocardé et je rendais les coups. Surtout sur un ou deux films pas trop réussis d’ailleurs. Une comédie géniale, il y en a une sur 50. Les ratés se voient plus facilement. Un drame qui n’émeut pas, vous vous dites OK, ces histoires d’homosexuels ne me touchent pas parce que je ne suis pas gay. Mais quand vous ne faites pas rire… ça se casse la gueule. En plus, il faut tenir du début à la fin, ne pas s’étioler. Mais là, j’y crois, les gens ont la banane.