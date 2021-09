Le défi inattendu d’Agnès Wuthrich – «Je me demandais si ma vie était finie» Un livre et la pandémie ont emmené la présentatrice du journal télévisé dans une aventure qu’elle n’avait jamais envisagée: courir un triathlon. Pour (se) prouver qu’à 45 ans une maman peut toujours relever des challenges en partant de zéro. Patrick Oberli

La journaliste Agnès Wuthrich avant un entraînement à Versoix, en compagnie de sa coach Karine Fragnière. Yvain Genevay/Tamedia

C’est l’histoire d’un cadeau de Noël aux conséquences inattendues. On est en 2020. Comme des milliers de personnes, Agnès Wuthrich sort un livre d’une pochette: «Ironmum», traduction: «maman de fer». Le titre la surprend, la couverture l’interpelle. On y voit une femme resplendissante, exultant en tenue de triathlon. Son nom: Karine Fragnière, 53 ans. En bas à gauche, une petite note: «L’histoire inspirante d’une mère de 4 enfants qui changea son destin pour devenir IRONMUM.»

Fin août à Versoix. La journaliste de la RTS arrive à vélo à la plage de Port-Choiseul. Tenue de sport et cheveux tressés, l’ancienne présentatrice du journal télévisé a rendez-vous avec Karine Fragnière. Au printemps, cette dernière, qui a notamment remporté l’Ironman de Zurich, victoire qui lui a ouvert les portes de l’Ironman d’Hawaï, est devenue sa coach. La faute à ce livre. Ou plutôt grâce. «J’étais le public cible. Le destin de Karine m’a passionnée.» On pourrait ajouter titillée et inspirée.