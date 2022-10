PIERRE ALBOUY

Genève, 20 octobre

Concernant la fan zone, comme d’habitude, Genève se la joue, pardonnez-moi l’expression, la queue entre les jambes, pour faire comme tout le monde. Cela sous la pression d’une infime minorité d’écolo-gauchistes qui, par leur comportement hypermenaçant (voir les réseaux), sont arrivés à leurs fins et ont fait plier même les organisateurs les plus respectables et courageux. Ces derniers ont perdu tous leurs sponsors devenus craintifs (économiquement je les comprends) sans que cela choque quiconque semble-t-il. Moi si.

Le Salon de l’auto, c’est pareil, les Fêtes de Genève, c’est pareil; j’en passe et des meilleurs; notre ville se meurt. Il ne reste rien aux Genevois, si ce n’est leurs yeux pour pleurer. À quand une réaction virile de nos dirigeants qui reculent à la moindre contrariété alors que c’est à eux de s’imposer pour le bien des citoyens en général? Ils pourraient reprendre à leur compte la fan zone pour contenter le «bas» peuple qui les a élus justement pour ça, mais ils s’en fichent complètement, à voir leurs lamentables et superficiels commentaires sur cette affaire. Tant de fans de foot dont je suis auraient voulu faire la fête à Plainpalais et oublier un peu la période calamiteuse que nous vivons depuis plus de trois ans. Très dommage, trop dommage. Voilà dix ans que l’on sait que cette Coupe du monde scandaleuse (je suis d’accord) se déroulera au Qatar.

Mais où étaient les contradicteurs à et depuis cette époque? On les cherche encore. Il y a quelque chose qui ne va plus dans cette société. Décidément, je hais ce XXIe siècle technico-­écolo!

Antoine Salamin

