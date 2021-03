L'éditorial Covid: les étudiants un peu vite oubliés

En mars 2020, les étudiants de l’Université et des Hautes écoles quittaient les amphithéâtres pour l’enseignement à distance. Près d’un an plus tard, isolement, absence des perspectives et d’interactions, problèmes techniques ont fait naître une véritable détresse psychologique et économique chez certains.