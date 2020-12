Conseils sur la sexualité – «Je découvre mes peurs et mes envies» Plus de temps pour soi signifie aussi être confronté à tout ce qu’on se cache habituellement. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«Depuis le début de l’année, je me trouve très confrontée à ma solitude, à mon mal-être sur le plan sentimental et à mon statut de femme sans enfants. Pourtant, cela fait longtemps que je suis célibataire, sans en être trop dérangée jusque-là, et c’est justement maintenant – alors qu’il n’est pas recommandé de socialiser – que je n’en peux plus!»

Sibylle, 40 ans

Réponse:

Cette année très particulière nous met face à nos besoins, y compris ceux que nous avions enfouis sous les peurs et les explications faciles. Elle nous fait vivre les manques de manière aiguë et nous révèle ainsi les rêves que nous avions mis de côté. Pour passablement de personnes, de couples et de familles, c’est l’heure des remises en question. Et pourquoi pas?