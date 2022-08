DR

«Je débute une activité en Suisse, tout en résidant en France. Que dois-je savoir?»

Réponse: Dans un premier temps, vous devez faire un choix de couverture maladie . C’est le droit d’option. Il s’agit du choix de votre couverture maladie entre la CMU (dispositif spécifique de sécurité sociale française) et la LAMal (couverture maladie suisse sous forme de caisses privées). Vous avez un délai de 3 mois pour remplir le formulaire, sinon vous risquez une affiliation d’office en LAMal et le choix de la caisse ne se portera pas forcément vers la plus compétitive!

Ouvrez un compte bancaire vous permettant de recevoir votre salaire en Francs Suisses (CHF). Vous devez donc vous diriger soit vers une banque en Suisse ou vers une banque en France proposant une prestation de compte miroir (euros et francs suisses).



Veillez à lire votre contrat de travail attentivement avant de le signer car c’est ce document en priorité qui va régir vos rapports de travail avec votre employeur (puis la convention Collective, la Loi sur le travail, le code des Obligations, etc…).



Pour débuter une activité professionnelle en Suisse, vous devez obtenir une autorisation de travail ou un permis de travail frontalier (Permis G), si l’activité est supérieure à 90 jours.



Et la fiscalité? Selon votre canton d’emploi, vous serez imposé à la source ou en France. Pour les cantons de Vaud, Valais, Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Neuchâtel, Jura, Soleure, l’imposition se fait en France (sauf cas particuliers). Les autres cantons sont quant à eux imposés à la source en Suisse.



