Élections en Colombie – «Je crois en un monde avec une vision de femme» Ingrid Betancourt espère remporter la primaire centriste en vue de la présidentielle du 29 mai. L’ex-otage des FARC dit vouloir finir ce qu’elle a commencé en 2002. Yannick Van Der Schueren

L’ex-otage des FARC Ingrid Betancourt a annoncé son intention de prendre part à l’élection présidentielle en Colombie. keystone-sda.ch

Déjà candidate il y a vingt ans, sa campagne avait été stoppée net le 23 février 2002. Kidnappée par des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), Ingrid Betancourt, alors sénatrice, est restée captive plus de six ans au cœur de la jungle amazonienne. Quatorze ans après sa libération, l’ex-otage est aujourd’hui à la tête du Parti écologiste Oxígeno Verde, qu’elle a fondé en 1998, et a décidé de se lancer une nouvelle fois dans la course présidentielle.