Interview de Michel Houellebecq – ​«Je confesse ma grande bêtise» La pornographie, l’islam, l’extrême droite, Macron, Sarkozy, la littérature et le Prix Nobel… L’écrivain français, qui publie «Quelques mois dans ma vie», se confie. Vincent Trémolet de Villers - Le Figaro

L’écrivain français Michel Houellebecq sort «Quelques mois dans ma vie: octobre 2022 – mars 2023». AFP/BORIS ROESSLER

Michel Houellebecq publie «Quelques mois dans ma vie: octobre 2022 – mars 2023», cent vingt pages percutantes et très sombres dans lesquelles il revient sur sa querelle avec le recteur de la Mosquée de Paris et raconte ses démêlés avec la justice hollandaise après une sordide histoire de vidéos érotiques tournées à Paris et Amsterdam.