Jazz à Lausanne – JazzOnze+: concerts explosifs mais moins de spectateurs

Le festival JazzOnze+ se termine dimanche sur une fréquentation en baisse due à la crise sanitaire et au changement de dates de la manifestation. Le rendez-vous lausannois a attiré près de 2000 personnes. Mais le bilan artistique est bon: l’excitation du retour à la scène était palpable tout au long de l’événement qui a proposé cinq jours de «concerts explosifs».

«Du point de vue artistique, c’est réussi. Aucun concert ne m’a déçu et l’ambiance était là», a expliqué dimanche à Keystone-ATS le directeur du festival Gilles Dupuis.

Parmi les moments forts du festival figure le concert de «haute voltige» de l’accordéoniste Vincent Peirani et du saxophoniste Emile Parisien qui ont mêlé jazz et musique argentine. Le trompettiste sarde Paolo Fresu a rendu hommage à Chet Baker, «un moment d’émerveillement dans une acoustique feutrée et un grand confort d’écoute», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Jowee Omicil, un des coups de coeur du directeur, a captivé le public: «chacun de ses concerts est une expérience différente. Il interagit avec le public, se tient debout au milieu des chaises. Il est toujours dans l’imprévisibilité», raconte Gilles Dupuis.

Le public a également réservé une standing ovation de plusieurs minutes à la violoniste Yilian Cañizares, et son groupe The Maroons, après son spectacle électrique et flamboyant. Seul américain de cette programmation, – une rareté en cette période de pandémie – le saxophoniste Ben Wendel a clôturé cette édition dimanche.

Public en baisse

Pour éviter une annulation, comme en 2020, le festival avait décidé d’avance ses dates de deux mois. Cette décision prise l’hiver dernier a permis à la manifestation d’avoir lieu, mais elle n’a pas été sans conséquence sur la fréquentation qui est passée de 5000 personnes en 2019 – dans une édition certes un peu plus étoffée – à 2000 cette année.

La proximité avec la rentrée et le rapprochement avec les festivals d’été – Montreux Jazz en juillet, puis Cully en août – expliquent cette baisse de fréquentation. Sans oublier les restrictions sanitaires. «Les personnes non vaccinées devaient faire un test, ce qui a certainement eu aussi un impact», explique M. Dupuis.

Retour en novembre

L’année prochaine, le festival entend revenir à ses dates habituelles. La 35e édition devrait avoir lieu du 2 au 6 novembre 2022. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan financier de l’édition de cette année, mais le festival n’est pas menacé.

