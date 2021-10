Festival transfrontalier – JazzContreBand sur l’horizon de la blue note Vendredi à l’Alhambra, Lisa Simone ouvrira la 25e édition du festival transfrontalier. Coup d’œil sur le programme. Fabrice Gottraux

La chanteuse américaine Lisa Simone se produira à l’Alhambra le 1 er octobre en ouverture de JazzContreBand. EDILSON BOZ

Une vedette en ouverture, la chanteuse Lisa Simone vendredi 1er octobre à l’Alhambra, une autre pour clore le festival, le pianiste Tigran Hamasyan en trio le 30, également dans la salle de la Vieille-Ville.

Et au milieu coule un programme riche de pépites variées, de maîtres multicapés, de jeunes loups parés pour l’arène. Et des louves! Des jazzwomen à inscrire en haut de l’affiche, ainsi de la harpiste genevoise Julie Campiche, artiste coproduite cette année par le festival transfrontalier. À suivre en première de Lisa Simone, notamment.

De Carouge à Chamonix

JazzContreBand aborde sa 25e édition. Un quart de siècle à saute-frontière, moitié sur la Suisse, moitié sur la France, et une solide réputation. Voilà de quoi rabattre le caquet aux éventuels chauvins qui ne verraient là que dévoiement opportuniste.

Oui, le pot commun que constitue JazzContreBand permet aux clubs de la région de profiter ensemble d’une même communication. De sorte que le mélomane carougeois ose une infidélité au Chat Noir pour se retrouver à la Coupole de Chamonix, et vice versa. Irons-nous dans le club de la Cité sarde écouter ce duo de folk irlandais fort prometteur, The Woodgies? Tandis qu’à la Coupole se lancera Chut Libre!, l’autre projet soutenu par le festival.

De Chassol à Mirabassi

Quant au reste de l’affiche, trop copieux pour rentrer ici, on vous le donne en vrac, au coup de cœur. Au Bordeau de Saint-Genis-Pouilly le 5 octobre, l’inénarrable claviériste parisien Chassol. Au Sud des Alpes des Pâquis le 9, le pianiste vaudois Colin Vallon en trio.

Et puis le Léon Phal 5tet aux Allos de Cluses le 14, Grand Pianoramax à la salle communale d’Onex le 14 aussi. Et le batteur Alberto Malo à l’Usine à Gaz de Nyon le 15. Encore le pianiste Giovanni Mirabassi en quartet avec la chanteuse Sarah Lancman au Chorus de Lausanne le 15 octobre. Sur l’horizon de la blue note, les frontières s’effacent et la musique reste notre seule boussole.

