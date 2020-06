Empoignade à la gare de Lausanne – «J’aurais dû me désinfecter les mains mais rien n’excuse une telle violence» Un homme dit avoir été molesté par trois employés à la Coop Pronto de la gare de Lausanne, dimanche soir. Le groupe ne confirme pas son récit et annonce avoir déposé une plainte. Antoine Hürlimann

La police est intervenue dimanche soir à la Coop Pronto de la gare de Lausanne, à deux pas du supermarché de la même enseigne (Image). PATRICK MARTIN/24 heures

«J’ai sûrement fait une erreur en refusant de me désinfecter les mains, et ce même si je venais de le faire quelques minutes auparavant. Mais rien n’excuse une telle violence de la part des employés.» Le dimanche 31 mai, vers 21 h, le directeur d’une société romande de solutions informatiques dit avoir été agressé par trois salariés de la Coop Pronto de la gare de Lausanne. La raison? Il n’aurait pas accepté une giclée de gel hydroalcoolique – une des mesures sanitaires prises par l’enseigne à cause du Covid-19 – avant de pénétrer dans le magasin.