Ce devait être un samedi de joie, ce fut une journée terrible: le 29 mai 2021, le pilote motocycliste fribourgeois Jason Dupasquier, pas encore 20 ans, tombait pour la première fois de la saison. La dernière de sa carrière. Dans la nuit, il rendait son ultime soupir. Ses parents, Andrea et Philippe, étaient venus de Suisse pour être à son chevet. C’était il y a tout juste un an le 29 mai 2022.

Aujourd’hui. Le vide est immense. Pour les fans suisses de courses motocyclistes, plus encore, plus que tout, pour les proches. La famille. Parce que la douleur est grande, parce que la blessure reste béante. Et une telle blessure, quand on est une grande sœur, un jeune frère, une maman et un papa ne cicatrise jamais complètement.