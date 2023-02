Mondiaux de ski alpin – Jasmine Flury: «Cela ressemble à un rêve!» La Grisonne est devenue championne du monde de descente grâce à sa magnifique course à Méribel samedi. Elle a devancé l’Autrichienne Nina Ortlieb et son amie Corinne Suter, qui revient de loin. Rebecca Garcia Méribel

Jasmine Flury a brillé au meilleur des moments. Elle a été sacrée championne du monde de descente à Méribel. AFP

Quel est le sentiment après la victoire?

Je ne sais toujours pas quoi dire. Ça ressemble à un rêve. Je pense que je ne réalise pas ce qui arrive maintenant. Je suis très contente d’avoir fait une belle course et de partager la victoire avec Corinne sur le podium est génial.

Pourquoi partager un podium avec Corinne a une saveur particulière?

Déjà l’an dernier à Garmisch (ndlr: en descente), j’étais avec elle sur le podium. C’est incroyable ce qu’elle a pu faire. Il n’y a que les grandes championnes qui peuvent accomplir cela. Plus beau qu’aujourd’hui, il n’y a pas.

A quel moment vous êtes-vous dit que ça allait suffire pour l’or?

Quand j’ai vu passer Corinne, je me suis dit oui, c’est peut-être suffisant. Mais encore maintenant, je ne réalise pas. J’essaie de profiter de ce moment.

Vous avez eu des moments compliqués ces dernières années. C’est terminé?

Il y a eu de longues périodes de doutes. Elles font partie d’une carrière, et l’on doit se battre contre ça aussi. Je me demandais quand j’allais à nouveau être en forme. J’ai appris à m’accrocher, d’essayer de maintenir le niveau et de continuer à me battre. C’est beau quand il y a des journées comme aujourd’hui.

Corinne Suter: «Mon entraîneur était le seul qui croyait vraiment en moi» Afficher plus La Schwytzoise Corinne Suter a réussi à se placer sur le podium au terme d’une course maîtrisée. Un énorme soulagement pour celle qui semblait encore difficilement se remettre d’une récente commotion cérébrale. La championne du monde en titre n’a pas gagné l’or à nouveau, mais le bronze a une saveur toute particulière. «C’est certainement l’une des médailles les plus spéciales pour moi», a confié la skieuse. Je ne savais pas si j’étais capable de skier vite. J’avais beaucoup de doutes.» En plus, elle la partage avec son amie, Jasmine Flury. Les deux Suissesses ont brièvement échangé après la course. Que se sont-elles dit? «Pas beaucoup de choses. Nous nous comprenons sans avoir besoin de discuter.» La championne olympique de descente avait le sentiment de réaliser de bonnes courses mais sans parvenir à retrouver son habituelle vitesse. «Aujourd’hui, je me suis réveillée et je ne savais pas ce que je devais faire. Mon entraîneur m’a dit que je savais comment skier vite, que je l’avais montré de nombreuses fois et que ce serait aussi le cas aujourd’hui. Je pense que c’est le seul qui croyait vraiment en moi.» De belles émotions qu’il contient de célébrer et de chérir. «Cette journée restera gravée dans nos cœurs à tout jamais.»

