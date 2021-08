Sieste en poussette (6/8) – Jardin zen et «palmier rouge à lèvres» à deux pas de la ville Le Jardin botanique fait voyager l’esprit et les sens. Il offre des recoins idéaux pour une pause loin de l’agitation urbaine. Visite. Frédéric Julliard

Le Jardin botanique abrite un espace zen, propice au repos de l’esprit. FRÉDÉRIC JULLIARD

Ne le répétez pas, mais le Jardin botanique est un bijou peu fréquenté par les foules. Sans doute doit-il cette bonne fortune à sa situation légèrement excentrée et à l’absence de parking. On peut quand même s’y rendre facilement, en prenant le bus 1 ou 25, dont il constitue le terminus. Avec une poussette, on choisira les transports publics ou la marche depuis les Pâquis, le long du lac.

Ce n’est pas tous les jours qu’un «palmier rouge à lèvres», des nénuphars géants ou des fleurs exotiques (dans la serre tropicale) vous tendent les pétales presque en pleine ville, et que le même jardin vous fournit de surcroît des recoins idéaux pour la sieste. Tant de bienfaits justifient assurément une visite.