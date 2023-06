Genève, mercredi 14 juin 2023. Au 37, rue de Saint-Jean, le plus petit jardin botanique de Suisse. STEEVE IUNCKER GOMEZ

L’inauguration se fera dans les règles, avec couper de ruban, présence du maire et visite guidée. Ce sera ce samedi matin, 17 juin, à 11 h. Julie a reçu une invitation et s’en voudrait de la garder pour elle. On vernit quoi ce jour-là, à la hauteur du 37, rue de Saint-Jean, le long de ce tout droit bitumineux situé entre les falaises donnant sur le Rhône et les voies couvertes?