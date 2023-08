Japon – Le rejet en mer de l’eau de Fukushima doit commencer jeudi Selon Tokyo, le rejet en mer de l’eau de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, qui doit démarrer jeudi, serait sans danger pour l’environnement et la santé humaine.

La centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi le 7 novembre 2022. AFP

Le rejet dans l’océan Pacifique de l’eau traitée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi (nord-est du Japon) doit commencer jeudi «si les conditions météo le permettent», a déclaré mardi le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Ce projet a été validé début juillet par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et Tokyo assure qu’il sera sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Mais cette opération, qui doit durer des décennies, suscite aussi de vives inquiétudes et critiques, notamment de la part de la Chine.

AFP

