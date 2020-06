Prix Michel-Dentan – Janovjak distingué L’écrivain Pascal Janovjak est le lauréat 2020 du Prix Michel-Dentan pour son roman «Le Zoo de Rome» paru chez Actes Sud. Benjamin Chaix

Pascal Janovjak est né en 1975 à Bâle. DR

Le Prix Michel-Dentan, d’un montant de 8000 francs, revient cette année à une promenade au zoo racontée par Pascal Janovjak, qui réside dans la Ville Éternelle après avoir vécu jusqu’en 2011 à Ramallah en Palestine. Ce quadragénaire, né en 1975 à Bâle d’une mère française et d’un père slovaque, a reçu pour le même roman paru chez Actes Sud le Prix suisse de littérature de l’OFC (Office fédéral de la culture) et le Prix du public de la RTS. La couverture du livre est ornée d’un ancien dessin en couleur représentant un flamant rose. L’échassier évoque les pensionnaires du zoo dont Janovjak fait découvrir les particularités, guidé par une insatiable curiosité qui n’épargne pas non plus la population humaine des lieux, passée et présente.

Aussi pittoresques les unes que les autres, les créatures rencontrées grâce à l’étude de ce jardin créé au début du XXe siècle excitent la verve du romancier. Appelé depuis 1994 Bioparco di Roma, le zoo préféré de Pascal Janovjak a ouvert ses portes pour la première fois en 1911. Des portes monumentales – nous sommes à Rome – ornées de lions et d’éléphants, dans le plus pur style Beaux-Arts que nous connaissons à Genève par le Musée d’art et d’histoire. La situation du zoo dans le parc de la Villa Borghese le rend accessible à tous les touristes visitant Rome, même si ceux-ci lui préfèrent généralement musées et églises.

Cette escapade a plu au jury du Prix Michel-Dentan, qui l’a préférée à d’autres nouveautés parmi lesquelles deux parutions chez Zoé, «Grand National» de Roland Buti et «Trois réputations» de Jérémie Gindre, une aux Éditions de l’Aire, «Le palais aux 37’387 fenêtres» de Corinne Desarzens, et chez Labor et Fides, «Dehors. Journal d’un localier», par le journaliste Thierry Mertenat, notre collaborateur.