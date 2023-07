Disparition – Jane Birkin a rejoint les fantômes de sa vie La chanteuse et comédienne est décédée dimanche 16 juillet à l’âge de 76 ans. Révélée par Serge Gainsbourg dans les années 60, Jane Birkin, dans ses dernières années, défendait avec nostalgie une culture à la fois populaire et intellectuelle. Fabrice Gottraux

Jane Birkin en concert à Genève le 9 février 2018, sur la scène du Victoria Hall dans le cadre du festival Antigel. MAGALI GIRARDIN

Rendez-vous avec les morts. Il y a là David Birkin, son père, ancien officier de la Royal Navy, Judy Campbell, sa mère, actrice célèbre dans le Londres des années 40. Serge Gainsbourg, bien sûr, le «beau Serge» et ses chansons terribles. Dans la foule des disparus, on apercevra ses grands-parents, les oncles et tantes de la vieille Angleterre, un neveu encore, autant de personnages hauts en couleur, comme sa fille aînée disparue trop tôt, Kate Barry.

Dimanche 16 juillet à Paris, Jane Birkin a rejoint ses fantômes. Elle avait 76 ans. Elle en avait 18 lorsque sa moue si particulière faisait pour la première fois son apparition au cinéma, dans «Le Knack… et comment l’avoir», comédie sur la nouvelle adolescence britannique, génération «swinging London», Birkin à moto pour un rôle parfaitement secondaire dont il faudra bien se souvenir, dès lors que sa renommée sera acquise.

Années érotiques

Aux foules émues de l’Europe francophone, Jane Birkin, qui est-elle dans le fond sinon une figure qu’on voit toujours arriver sans l’air d’y toucher, mais toujours prompte à se raconter en interview, si attachante au final. Son accent British est devenu sa marque de fabrique, son excuse aussi. Délicieuse quand elle parlait d’elle, de ses amours, de ses envies, lâchant quelques vilains mots parfaitement calculés – l’accent pardonnait tout.

Quand elle évoquait son art? Alors, il s’agissait essentiellement de celui des autres. De Serge Gainsbourg, évidemment. Le chansonnier français, Jane Birkin le rencontre sur le tournage de «Slogan» de Pierre Grimblat, à l’été 1968. En novembre de la même année, Jane file en studio pour donner la réplique à Serge sur «69 année érotique». Les jeux sont faits. Le duo ajoute du soufre dans le pas de deux, «Je t’aime… moi non plus», initialement destiné à Brigitte Bardot qui l’a refusé, embrase les imaginaires libertins, non sans offusquer, comme il se doit, les esprits puritains. Paroles explicites. Serge: «Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens.» Jane: «Non! Maintenant!» Le monde de la culture hexagonale, celui des pensées progressistes, avait trouvé son couple emblématique, sa référence.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg photographiés en 1969. DR

Gainsbourg, qui traite si bien des questions sociétales avec son verbe acerbe et sa musique rocambolesque. Birkin, idéale en muse trouble. Chef-d’œuvre absolu de la fusion copulatoire, cette «Histoire de Melody Nelson» en 1971, année de naissance de la deuxième fille de la chanteuse, née de cette brillante idylle, Charlotte Gainsbourg. Enfin, Birkin qui s’émancipe, un peu, de son pygmalion, idéalement statufiée sur son piédestal de camion-benne, c’est «La ballade de Johnny Jane», chanson lunaire susurrée par une petite voix désormais indissociable de la francophonie postyéyé, versant intellectuel d’une pop culture francophile en phase de mondialisation.

Jane Birkin, des apparitions régulières sur les scènes en Suisse La chanteuse franco-britannique Jane Birkin est venue à plusieurs reprises sur les scènes des festivals de musique en Suisse. Elle a chanté notamment au Paléo de Nyon en 1997, 2002 et 2019. L’édition 97 restera dans les mémoires de milliers de festivaliers. Avec La Gadoue, Jane Birkin avait conquis la foule. En perpétuant l’oeuvre de Gainsbourg, avec des chansons qu’il avait écrites pour elle, la muse du poète avait fait planer l’ombre de l’auteur de la «Javanaise» entre ciel et boue. L’émotion était forte et l’artiste n’était pas la moins émue. Elle restera dans les mémoires comme l’interprète de l’hymne de cette 22e édition, la gadoue, une chanson écrite à l’origine en 1966 spécifiquement pour Petula Clark. Jane Birkin l’avait reprise en 1996 dans son album Versions Jane. Emotions incroyables Jacques Monnier, programmateur du festival qui connaissait la chanteuse, s’est dit «très triste» à l’annonce de son décès. Malgré sa voix fragile, «elle réussissait à dégager une émotion incroyable», a-t-il dit. «Je l’ai vue dix fois sur scène et, à chaque fois, j’avais les larmes aux yeux». «C’était une femme très chaleureuse, très attachante, très modeste aussi», a-t-il ajouté. Son dernier souvenir de l’artiste: Jane Birkin à l’édition 2019 du festival qui regarde avec beaucoup d’émotion, depuis les coulisses, sa fille Lou Doillon chanter sur scène. Concerts à Montreux et Genève En 2000, la chanteuse est également montée sur la scène du Montreux Jazz Festival, dans le cadre d’un hommage à Serge Gainsbourg. Avec huit artistes au micro, la soirée avait été l’occasion de redécouvrir 25 morceaux, dont certains méconnus comme «Nicotine» chanté par Jane Birkin. Elle s’est aussi produite en 2004 sur les planches du Rock Oz’Arènes à Avenches. Jane Birkin avait dû annuler tous ses engagements internationaux en septembre 2021 après avoir été victime d’une forme légère d’accident vasculaire cérébral. Depuis, elle avait notamment annulé au moins deux concerts prévus à Montreux dans différents cadres en 2021 et 2023. Elle était dernièrement venue au Théâtre du Léman à Genève le 18 novembre 2022 pour interpréter «Oh ! Pardon, tu dormais…», titre d’un album qu’elle venait de sortir et inspiré d’une pièce de théâtre écrite il y a 20 ans. Les bénéfices avaient été reversés à la Chaîne du Bonheur pour l’aide à l’Ukraine. (ATS)

En 1991, Jane Birkin a 44 ans. Depuis onze ans, elle a quitté Serge Gainsbourg, qui continue de façonner l’intégralité de ses albums. Jusqu’à «Amours des feintes», en 1990. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg, 62 ans, succombe à une crise cardiaque. La suite? On dira de Jane Birkin qu’elle a usé fort opportunément de cette intimité légendaire avec l’un des plus grands compositeurs de son temps. Au plus fort de la litanie sans fin des récitals en hommage au cher disparu, on la qualifiera de «pleureuse officielle».

Potager et famille

Des larmes, etc. En 1999, toutefois, Jane Birkin enregistre «À la légère». Point de Gainsbourg au menu. Souchon, Chamfort, Hardy prêtent main-forte, livrant cousu de fil blanc leur dû à la muse historique de feu le franc-tireur de l’intelligentsia parisienne. «L’ex-fan des sixties» se voit désormais montée en bobo affectueuse, libre, un brin canaille mais autrement rangée dans les faits, le potager de son havre breton pour activité préférée, en dilettante, comme le théâtre, le cinéma ou les enregistrements.

On le comprendra au fur et à mesure que Jane Birkin se raconte: sa famille compte plus que tout. Kate Barry, photographe, qui a vu le jour en 1967 de son premier mariage avec le compositeur de musiques de film John Barry. Kate disparaîtra tragiquement en 2013. Et Charlotte Gainsbourg, actrice, désormais chanteuse et actrice à part entière comme Lou Doillon, la cadette, née en 1982, fille du réalisateur Jacques Doillon.

Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg au Festival de Cannes, le 8 juillet 2021. PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

Le temps semble ralentir? Forte de l’aura posthume de Gainsbourg, Birkin attire une jeunesse ambitieuse, MC Solaar, Zazie, Miossec, plus tard Biolay, Feist et Gonzales, Cali, Arthur H, Dominique A. Enfin Etienne Daho, pour le dernier acte discographique, «Oh! Pardon tu dormais…» en 2020.

Le temps va trop vite! 2022 déjà. Soucis de santé, des concerts reportés. Le 14 décembre, Jane Birkin fête ses 76 ans. Quelques mois plus tôt, on l’écoutait encore en interview sur les bords du Léman. Elle évoquait les fantômes de sa vie, les photos de famille exhumées par son frère Andrew. «Nous tous quand on était petit…» Le passé comme dernier repère, une mélancolie qui s’accroche. Et puis, soudain, cet éclat d’humour gothique dont seuls les Anglais ont le secret: «Des fantômes, j’en mettrais partout, perchés sur les armoires et sur les cheminées, qui vous regardent. Contrairement à ce qu’on croit savoir, les fantômes, c’est très réconfortant.»

Charlotte, Lou, Kate, Daho: la tribu de Jane Birkin La vie de Jane Birkin ne se résume pas à Serge Gainsbourg: sa tribu comptait ses trois filles Kate, Charlotte, Lou, toutes devenues artistes, et Etienne Daho, confident qui l’a aidé à accoucher de son album le plus intime. Charlotte, gardienne du temple

«Jane par Charlotte», tout est dit. Charlotte Gainsbourg a filmé sa mère en plusieurs séquences, sur plusieurs années, pour livrer un documentaire présenté hors compétition à Cannes en 2021. «J’ai fait tout ça de manière égoïste. Je cherchais une excuse pour me rapprocher d’elle (...) et distinguer le personnage public de la mère que j’aime», expliquait la réalisatrice, surtout actrice et chanteuse. Charlotte Gainsbourg s’était installée un temps aux Etats-Unis pour fuir le décès de sa soeur Kate et un héritage familial lourd à porter avec deux géniteurs iconiques, Serge Gainsbourg (décédé quand elle avait 19 ans) et Jane Birkin, l’Anglaise préférée des Français. Un ADN qu’elle assume désormais entièrement puisque c’est elle qui a pris en main l’ouverture au public prévue en septembre du 5 bis rue Verneuil, l’antre parisien de ses illustres parents. Lou, l’autre héritière

«A la fois grave et nonchalante, vulnérable et redoutable": ainsi commence l’hommage émouvant que rend Lou Doillon à sa mère, assise au premier rang, avant de lui remettre une Victoire de la musique d’honneur en 2021. «Toi, à fleur de peau, la fleur au fusil (...) toi femme enfant fatale», poursuit l’artiste, avant de remercier sa maman pour «avoir permis de croire qu’on peut être toutes ces choses à la fois». Pour Lou Doillon, la problématique fut un peu la même que pour Charlotte, un peu plus complexe aussi. Elle est la fille du réalisateur Jacques Doillon avec qui sa mère vécut lorsqu’elle quitta Serge Gainsbourg, lassée de ses excès. A ce pedigree encombrant s’ajoute le fait qu’elle n’appartient pas à la galaxie Gainsbourg/Birkin qui revient dans toutes les conversations... Mannequin, actrice, Lou a finalement décidé d’embrasser elle aussi la carrière de musicienne et chanteuse. Et de se révéler bête de scène avec la tournée de son troisième album «Soliloquy» (2019). « C’est la première fois où je peux m’amuser comme je veux, il n’y a plus d’attente, je ne suis plus la fille de ma mère, la mère de mon fils, la meuf de je ne sais pas qui», glissait-elle alors à l’AFP. Kate, la blessure

«Nos vies se sont articulées autour des morts», exposait à l’AFP Charlotte Gainsbourg à Cannes en 2021. Il y eut le décès de Serge Gainsbourg en 1991 mais aussi celui Kate Barry, photographe-portraitiste. Fille de John Barry (célèbre compositeur anglais que Birkin avait épousée avant de venir en France), elle est morte dans des circonstances tragiques (retrouvée défenestrée) à seulement 46 ans en 2013. Dans «Oh ! Pardon tu dormais...», album de 2020 conçu avec Etienne Daho, Jane Birkin parvenait enfin à mettre des mots sur l’absence de Kate dans les poignants titres «Cigarettes» (»Ma fille s’est foutue en l’air") et «Ces murs épais" ("Moi dehors, toi dessous, cri muet, muet"). «J’avais ressenti un tel manque de Kate, ce jour à Lyon, pendant la tournée symphonique autour de Serge, quand j’ai vu ce petit nécessaire de manucure qui m’a fait penser à elle: ce sont les détails qui flinguent!", confiait-elle à l’AFP. Etienne Daho, le confident

Dans «Oh ! Pardon tu dormais...» il y a donc ces deux chansons sur Kate mais aussi «Jeux interdits» qui évoque la prime enfance insouciante de Charlotte et Kate. Un disque aussi intime n’aurait pas été possible sans Etienne Daho, fan devenu proche. Il relançait sans cesse Birkin pour faire ce disque après avoir vu «Oh ! Pardon tu dormais...» quand ce n’était alors qu’une pièce née au début des années 2000 sur le thème de la rupture. «Sans Etienne Daho, je ne l’aurais pas fait, relatait-elle à l’AFP. Il avait le temps, et la générosité de donner deux ans, alors qu’il aurait pu faire des choses pour lui. Et il avait ce désir que vous soyez reconnue, une vraie ambition pour vous mettre en avant. C’est excitant et stimulant d’avoir quelqu’un de plus ambitieux pour vous, que vous, et qui ne choisit pas la facilité». (AFP)

