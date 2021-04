Récompenses en hockey sur glace – Jan Kovar plébiscité par ses pairs L’attaquant de Zoug a été élu MVP de la saison régulière en National League dans le cadre des traditionnels Hockey Awards. Jérôme Reynard

Jan Kovar porte le maillot de Zoug depuis la saison 2019-2020. KEYSTONE

Les coaches et capitaines des douze équipes de National League ont élu Jan Kovar aux rangs de MVP et de meilleur attaquant de la saison régulière 2020-2021. Récoltés par «24 heures», la «Tribune de Genève», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» dans le cadre des traditionnels Hockey Awards, les votes n’ont pas vraiment laissé place au doute, l’attaquant de Zoug ayant à chaque fois totalisé onze voix, soit respectivement sept et quatre de plus que Sven Andrighetto (Zurich), son dauphin dans les deux catégories (voir ci-dessous). Il succède ainsi à Pius Suter, plébiscité de la même manière lors du dernier exercice.

«C’est bien, car ces distinctions viennent de personnes qui travaillent dans le milieu du hockey. C’est quelque chose de spécial, j’apprécie vraiment, a réagi l’international tchèque (31 ans). Nos séries de victoires et nos beaux succès face aux ZSC Lions en début de saison (ndlr: 6-3 et 8-2, fin octobre) nous ont donné beaucoup de confiance. Nous avons pu construire là-dessus pour continuer à nous améliorer.»

Les votes du GSHC Afficher plus Pat Emond (coach): MVP: Kovar Meilleur coach: Tangnes Meilleur gardien: Schlegel Meilleur défenseur: Gunderson Meilleur attaquant: Kovar Meilleure progression: Mottet All-Star Team: Schlegel; Gunderson, Alatalo; Kovar, Andrighetto, Mottet Swiss All-Star Team: Schlegel; Alatalo, Moser; Andrighetto, Mottet, Malgin Noah Rod (capitaine): MVP: Kovar Meilleur coach: Tangnes Meilleur gardien: Berra Meilleur défenseur: Diaz Meilleur attaquant: Kovar Meilleure progression: Zehnder All-Star Team: Berra; Diaz, Gunderson; Kovar, Andrighetto, Roe Swiss All-Star Team: Berra; Diaz, Fora; Andrighetto, Ambühl, Corvi

Meilleur compteur du championnat (16 buts et 47 assists en 52 matches), le joueur de centre a emmené son équipe au sommet du classement du tour de qualification, bouclé avec un total historique de 119 points (en 52 rencontres). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’entraîneur norvégien du EVZ Dan Tangnes (42 ans) a de son côté été élu meilleur coach, avec dix-neuf voix (!), soit seize de plus que son poursuivant, le technicien québécois de Ge/Servette Pat Emond.

«Nous avons réussi à nous concentrer sur ce que nous pouvions contrôler.» Dan Tangnes (Zoug), meilleur coach de la saison régulière

«Ce prix est d’autant plus apprécié qu’il est décerné par les collègues et les joueurs que nous affrontons toutes les semaines. Cela lui donne une valeur supplémentaire. Je suis fier et heureux, mais cela n’aurait pas été possible sans l’aide de mon staff, s’est réjoui celui qui dirige Zoug depuis l’été 2018. Durant la saison régulière, nous avons réussi à nous concentrer sur ce que nous pouvions contrôler. Cela aurait été tellement facile de se laisser distraire dans ce contexte particulier… Mais nous avons constamment joué à un haut niveau et nous ne nous sommes jamais effondrés mentalement. Jan Kovar a réalisé un tour de qualification incroyable. Parmi toutes les qualités qu’il possède, il rend les joueurs qui l’entourent meilleurs.»

Descloux et Tömmernes récompensés

Autre équipe récompensée à plus d’un titre: Ge/Servette, où Gauthier Descloux (deux voix de plus que le Zougois Leonardo Genoni) et le Suédois Henrik Tömmernes (huit votes d’avance sur le Fribourgeois Ryan Gunderson) ont été élus respectivement meilleur gardien et meilleur défenseur. Les Aigles placent encore le génial Linus Omark dans le All-Star Team de la saison régulière.

