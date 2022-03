HOCKEY SUR GLACE – Jan Cadieux: «À nous de corriger le tir» L’entraîneur de GE Servette n’avait ni la mine, ni le discours d’un coach qui vient de gagner un match 5 à 1, mardi soir à Ambri. Simon Meier

Malgré le résultat, très positif, Jan Cadieux ne parvenait pas à être satisfait de la prestation de son équipe, mardi soir à Ambri. Martin Meienberger/freshfocus

Visage fermé, mine grise. Impossible, pour qui n’avait pas vu le match, d’en deviner l’issue en croisant Jan Cadieux mardi soir à la Gottardo Arena. L’entraîneur de GE Servette n’avait en tout cas pas la tête d’un type dont l’équipe venait de gagner 5 à 1 à Ambri et de poursuivre sa remontée vers la 6e place de National League.

Ni le discours d’un technicien comblé, au contraire: «C’était compliqué, brouillon - je pense que c’est le bon mot, a admis le coach des Aigles après une partie hachée. Du point de vue mathématique, c’est une bonne soirée, surtout quand on voit les autres résultats, il fallait absolument gagner (ndlr: Lausanne et Lugano, autres candidats à la qualification directe pour les play-off, l’ont emporté). Mais on savait que ce ne serait pas facile de venir ici, vu la peine qu’on a contre Ambri cette saison. En plus, on s’est un peu compliqué la vie, en se mettant nous-mêmes trop sous pression. Il y a des soirées comme ça, à nous de corriger le tir.»

«Il faut recommencer à jouer comme nous le faisions avant la pause olympique, plus simple, plus juste.» Jan Cadieux, entraîneur de GE Servette

«Corriger le tir», quand on a gagné 5-1, pourrait passer pour un objectif prétentieux. Mais en l’occurrence, ça ne sera pas du luxe. Roger Karrer l’admet volontiers: «Pendant 40 minutes, nous avons commis beaucoup d’erreurs, perdu trop de pucks, explique le défenseur, à l’origine d’une égalisation tombée de nulle part à la 15e minute. Mais finalement, nous avons malgré tout trouvé un chemin pour gagner ce match. Le plus important, ce sont les trois points. Maintenant, il faut continuer et gagner encore.»

Alors qu’il reste six matches à disputer en saison régulière d’ici au 14 mars, rien ne compte plus que les points. Mais Jan Cadieux sait que sans la manière, on ne gagne pas souvent. «C’est vrai que cela peut être le propre d’une bonne équipe, de savoir gagner en ne jouant pas très bien, apprécie quand même le coach. Profitons-en mais en même temps, il faut rester humble et conscient qu’on ne peut pas continuer comme ça, parce qu’on a un peu joué avec le feu. Il faut vraiment qu’on améliore et qu’on nettoie deux-trois trucs. Il faut recommencer à jouer comme nous le faisions avant la pause, plus simple, plus juste, parce que là, par moments, on fait trop compliqué.»

Visage fermé, discours ferme. Les pensées sont déjà dirigées vers Porrentruy, où Genève ira affronter vendredi un HC Ajoie a priori requinqué par son changement d’entraîneur. Première mission pour les Aigles: éviter l’excès de confiance. Vu la mine de Jan Cadieux mardi soir, cela devrait être possible.



