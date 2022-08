KEYSTONE/NASA via AP

Le second anneau de la Roue de chariot, à l’extérieur, est en expansion depuis 440 millions d’années.

La NASA a publié mardi une rare et superbe image d’une galaxie éloignée de 500 millions d’années-lumière, la galaxie de la Roue de chariot. Ses anneaux apparaissent avec une clarté jusqu’ici inégalée grâce au flambant neuf télescope spatial James Webb.

Tout comme notre Voie lactée, les astronomes pensent que la galaxie de la Roue de chariot était par le passé une galaxie spirale. Mais un événement spectaculaire lui a donné sa forme: la collision avec une autre galaxie plus petite (non visible sur l’image).

Deux anneaux se sont alors formés depuis le centre de la collision, similaires aux ondulations en cercles concentriques provoquées par un caillou jeté dans l’eau. C’est ce qui lui a valu son nom évocateur. Le premier anneau, plus au centre, est très brillant, et le second, à l’extérieur, est en expansion depuis 440 millions d’années. Durant son expansion, l’anneau percute le gaz alentour, déclenchant la formation d’étoiles.